La Città Metropolitana premia i neo centisti con lode nella prima edizione del “Congratulation Day”

Il Palacultura “Antonello” di Messina ha ospitato la prima edizione di “Congratulation Day”, la cerimonia di premiazione dei 334 neo diplomati centisti con lode del capoluogo peloritano e della provincia, organizzata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale.

Alla giornata dedicata alle giovani eccellenze degli istituti superiori hanno partecipato il sindaco metropolitano Federico Basile, il segretario generale Rossana Carrubba, gli assessori Liana Cannata e Pietro Currò (curatori dell’evento), e il provveditore agli studi Stello Vadalà.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la presenza dei dirigenti scolastici e dei docenti degli istituti invitati, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento da parte del Comune di Messina.

“Con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del sapere e augurarvi il proseguimento degli studi per continuare a realizzare i vostri sogni con impegno, volontà e determinazione nonchè portare in alto il nome della città di Messina – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – siamo orgogliosi di consegnarvi questo attestato ‘In riconoscimento dell’eccellente risultato raggiunto per avere conseguito la votazione 100 e lode nel diploma a.s. 2023/2024’, così come recita la menzione. I complimenti vanno a voi centisti con la lode, ma anche a tutti i ragazzi che hanno raggiunto il diploma, poichè la maturità è sempre un traguardo importante della vita, e con questa consapevolezza vi auguro di proseguire il vostro percorso universitario o lavorativo, tenendo sempre presente che dietro il vostro successo c’è il lavoro di un’intera comunità che è costituita dagli amministratori della città, dalla scuola, con insegnanti, studenti, dirigenti e le famiglie che agiscono a sostegno di tutti voi, aiutandovi a completare il vostro percorso formativo e a tirare fuori il meglio delle vostre capacità”.

Nel corso della cerimonia gli interventi dei rappresentanti istituzionali, dal segretario generale Carrubba, agli assessori Cannata e Currò, al provveditore Vadalà, hanno testimoniato la personale esperienza di maturandi e, nel complimentarsi con i ragazzi per avere dimostrato l’eccellenza nel corso del loro iter di studio, hanno affermato che si tratta di un risultato che premia l’impegno e il lavoro svolto in classe e che costituisce un segnale importante e un incoraggiamento a proseguire il proprio futuro universitario o lavorativo all’insegna sempre del massimo impegno.

Nel corso dell’evento, condotto da Noemi David, è stato proiettato un video emozionale di Edoardo Braccini, influencer meglio noto come “EdoBraa” sui social, che racchiude un messaggio teso a trasmettere i valori della perseveranza, della forza e della tenacia, tutti elementi necessari a resistere alle difficoltà e alle sconfitte della vita.

A conclusione della giornata la performance di Angelo Campolo attore, regista e formatore messinese che, attraverso l’esperienza del teatro sociale, ha voluto veicolare un messaggio motivazionale ai giovani presenti, incentrato sulle esperienze e sui programmi educativi e sulle vicende positive e negative che caratterizzano l’esistenza umana.