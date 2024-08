Barcellona Basket, definito il calendario. Si parte in casa il 29 settembre con Castanea, poi la trasferta con la Viola Rc

E’ stato definito il calendario del Girone H del Campionato di Serie B Interregionale, che vede ai nastri di partenza il Barcellona Basket 4.0.

La formazione giallorossa inizierà in casa il 29 settembre con il primo derby messinese contro il Castanea, per poi affrontare subito la difficile trasferta di Reggio Calabria contro la Viola. Il 27 ottobre è in programma l’altro derby in trasferta con il Basket School Messina ed il 21 novembre nel turno infrasettimanale casalingo contro gli Svincolati Milazzo.

Ecco il dettaglio del girone d’andata per i giallorossi di coach Pippo Biondo: