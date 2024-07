Sicilian Shakespeare Festival, prima tappa a Castroreale

La prima tappa del Sicilian Shakespeare Festival sarà il 10 agosto al teatro di Pietra dell’azienda agricola di Crizzina a Castroreale.

Il festival darà spazio allo spettacolo “Essere o non essere” del Circolo delle Lucertole in collaborazione con Sicilia Danza Musical School. Come si evince dal titolo, l’esibizione illustrerà un insieme di elementi tratti dalle più importanti opere di Shakespeare. La regista Viviana Isgrò ha voluto mettere in risalto i personaggi, che prenderanno spunto dalle opere di Pirandello, in particolare “Sei personaggi in cerca d’autore”, portando in scena un dualismo tra personaggio e attore stesso.