Pallacanestro Barcellona, Guido Restanti è il coach della formazione di serie D

La dirigenza della Pallacanestro Barcellona, sponsorizzata Spamar, per affrontare da neopromossa il prossimo campionato di serie D, ha scelto per la panchina l’esperienza del coach messinese Guido Restanti.

Il tecnico, una vita dedicata al settore giovanile, comincia la sua carriera di allenatore con la Liberale Me – poi assorbita dal Cus Me – con cui vince tutto quello che si può vincere a livello regionale, qualificandosi in varie Interzone per le fasi Nazionali anche vincendo il 3c3 regionale e partecipando alle fasi Nazionali.

I risultati ottenuti non passano inosservati al Rimini Crabs di Luciano Capicchioni, che lo chiama alla sua corte dove resta per 2 anni. Qui, come Capo Allenatore dell’Under 15 ecc. e dell’under 17 ecc., ottiene con quest’ultima per due stagioni consecutive, l’accesso all’Interzona di Bolzano e Rapallo, e fa anche parte dello staff tecnico dell’Und 19 che si classifica tra le migliori otto d’Italia alle finali nazionali di Venezia. Subito dopo, complici anche le vicissitudini del Basket Rimini Crabs, che rinunciano alla serie A, ridimensionando momentaneamente le loro ambizioni, cede alle insistenze di Sasà Germanà e fa rientro nella città dello Stretto per allenare la Mia Basket Messina, con cui nei due anni successivi vince i titoli regionali con Under 15 ecc. e Under 17 ecc., qualificandosi per le fasi nazionali mentre con il 3c3 vince il titolo regionale disputando le finali nazionali a Lignano.

Sempre più persuaso della necessità di puntare sui giovani, nel 2012 costituisce la A.S.D. Life Basket Messina con la finalità di “formare atleti che domani siano in grado di giocare in categorie Senior”. Condividendo le stesse idee sull’importanza del settore giovanile, nel 2014 dà vita assieme a Mario Maggio al Progetto Club (unione di Life Basket, Amatori e Mia Basket) con cui disputa anche campionati d’eccellenza, vincendo il titolo siciliano Under 15 e perdendo la finale regionale con l’under 8 elitè. Vince il titolo Regionale 3c3 under 17, ottenendo l’accesso alle finali Nazionali di Bologna.

Nella stagione 2019/20, allena la serie D dell’Amatori con a disposizione il solo roster dell’Und 18 (2003-2001) più tre Senior. A una giornata dalla fine del campionato, in piena zona play off, la pandemia da Covid 19 ferma la palla.

Nel 2021/22 approda in serie C con “Il Minibasket Milazzo” con l’obiettivo salvezza, ma con l’arrivo in prestito di Di Dio a febbraio (dalla serie B di Formia), arrivano i playoff con addirittura un 5° posto inaspettato. Nel 2022/23 va alla Cocuzza San Filippo del Mela, sempre in serie C. Qui grazie ad un gruppo coeso, disputa un campionato eccezionale con un’estenuante testa a testa con la corazzata Comiso fino all’ultima giornata, che gli assegna il secondo posto e l’accesso alla serie C unica. Un gruppo composto da soli ragazzi locali, più 2 soli stranieri (nel ruolo di 5) di cui solo 1 utilizzato (Norkus) causa infortuni vari del secondo (Tumpa).

Adesso ha risposto alla chiamata di Barcellona per proseguire il suo lavoro sulla crescita dei giovani del comprensorio tirrenico.