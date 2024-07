Da oggi, 31 luglio, riparte il progetto disabili a mare a Marchesana. Il servizio, effettuato in collaborazione con i ragazzi del servizio civile, sarà garantito fino al 31 agosto.

Come riferisce l’assessore Florinda Duci, altre due passerelle con docce annesse per i diversamente abili saranno collocate come lo scorso anno a Cannotta e Acquitta.