Città Aperta sull’imminente rimpasto nella Giunta Calabrò: “Basta con la lottizzazione politica”

L’imminente rimpasto nella giunta del sindaco Pinuccio Calabrò, dopo le dimissioni del vice sindaco Santi Calderone, con l’ingresso dell’ex consigliere Pietro Maio, ha spinto il movimento Città Aperta ad intervenire sulla questione.

“L’ennesimo cambio di assessori nella giunta Calabrò – scrivono – conferma quello che abbiamo segnalato sin dall’inizio di questa amministrazione: gli incarichi assessoriali non vengono assegnati per competenze specifiche, ma solo per soddisfare esigenze “partitiche” e personali nel mare magnum di incarichi di governo e sotto-governo. Così all’assessore Benvegna, già detentore di incarico regionale ed all’ex assessore Calderone, neo detentore di incarico para-regionale, si aggiunge Pietro Maio, anch’egli già titolare di un incarico alla regione. La politica di lottizzazione di Fratelli d’Italia colpisce anche il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che continua ad affondare nel dissesto finanziario, senza aver mai avuto in 4 anni un assessore al bilancio con competenze specifiche nel ruolo. Sarà persino inutile chiedere al sindaco il perchè di queste scelte scellerate, sappiamo che molto probabilmente non risponderà e continuerà, col suo silenzio, a far sprofondare la nostra città nel baratro”.