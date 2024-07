Barcellona Basket 4.0, Umberto Indelicato continuerà a vestire la maglia giallorossa

Arriva un’altra gradita conferma per la NextCasa Barcellona Basket 4.0. La società giallorossa ha infatti ufficializzato la prosecuzione anche per il prossimo campionato di Serie B Interregionale dell’accordo con Umberto Indelicato, combo-guard classe 2002 di 188 cm.

Indelicato è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Real Basket Agrigento e della Fortitudo Agrigento, con cui ha anche esordito in Serie A2 nella stagione sportiva 2019-2020. Con la maglia della Fortitudo ha disputato i successivi due campionati di Serie B, nel secondo dei quali ha anche vestito la canotta della Real Basket Agrigento in Serie C Silver chiudendo l’annata a 13.9 punti di media a partita. Nella stagione sportiva 2022-2023 ha vestito la maglia della New Fortitudo Isernia in Serie C Gold, contribuendo con i suoi 7.7 punti di media a partita alla promozione in Serie B Interregionale. La scorsa stagione ha sposato il progetto del Barcellona Basket, segnalandosi come uno degli elementi più talentuosi di tutto il roster giallorosso. Un infortunio da cui si è ripreso lo ha tenuto fuori dalle ultime gare, togliendo allo staff tecnico una carta importante nelle rotazioni giallorosse.