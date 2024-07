Terme Vigliatore, l’Ance Messina chiede chiarimenti sulla procedura di gara per il centro polifunzionale dei Benedettini

L’Ance Messina ha inviato un interpello al Comune di Terme Vigliatore chiedere chiarimenti sulle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei lavori di “Realizzazione del parco urbano attrezzato – opere di completamento centro polifunzionale” per la quale è previsto un importo complessivo di 1.740.236,64 euro.

L’Associazione Costruttori Edili Ance Messina a seguito delle segnalazioni da parte di imprese associate, ha chiesto di conoscere i motivi che hanno determinato alcune discordanze temporali, nella fase dell’avviso e nella fase della procedura medesima, “portando, a nostro avviso, a un sensibile nocumento rispetto ai principi di trasparenza, concorrenza e massima partecipazione, sanciti dalle norme vigenti sugli appalti”. In secondo luogo l’Ance ha ricordato come “la scelta di commissari di gara competenti è fondamentale per assicurare che le offerte siano valutate da professionisti esperti, in grado di comprendere appieno le specifiche esigenze e caratteristiche dell’appalto in questione. A tal uopo si sottolinea che, secondo la giurisprudenza più recente, il principio di competenza non può essere aggirato e, quindi, la presenza di esperti risulta indispensabile per garantire la correttezza e l’efficacia delle valutazioni tecniche ed economiche delle offerte in modo che la Commissione possa svolgere adeguatamente il suo ruolo consultivo, garantendo una valutazione tecnico-economica adeguata e trasparente delle offerte presentate dagli operatori economici

L’associazione ha quindi chiesto di conoscere i criteri con i quali sono stati selezionati i Commissari di gara, considerato che “la mancata di pubblicazione dei curricula evidenzia il mancato rispetto e la violazione di cui all’art. 93 comma 1 e 2 del nuovo Codice degli appalti“.