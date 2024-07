Raffaella Campo (Città Aperta): “Basta strumentalizzare la gente, sui fondi per turismo e sport serve trasparenza”

È un’estate calda e polemica quella della politica barcellonese, tra video, post social e dichiarazioni sulla vicenda della gestione dei fondi da 97 mila euro. Il contributo, destinato al turismo ed allo sport, non ha ricevuto il via libera all’utilizzazione da parte delle opposizioni in consiglio comunale, che per le cicliche assenze tra i banchi della maggioranza, ha i numeri per bloccare di fatto le delibere che non condivide nei contenuti e negli obiettivi.

La consigliera di Città Aperta, Raffaella Campo, già assessore alla cultura nella giunta Collica, ha ribadito la disponibilità del gruppo ad approvare una proposta che faccia chiarezza sulla destinazione dei fondi residui, poco più di 30 mila euro disponibili, non solo per il turismo, ma anche per lo sport.

“Abbiamo assistito nelle scorse settimane – scrive la Campo – al vergognoso tentativo dell’amministrazione di scavalcare il Consiglio comunale. L’assessore Angelita Pino ha creduto di poter gestire i fondi regionali in maniera arbitraria, senza la ratifica del consiglio. Ma ciò che è davvero inaccettabile è il modo arrogante con cui ha tentato di raggiungere i propri obiettivi, strumentalizzando l’opinione pubblica e diffondendo inutile allarmismo.

L’assessore continua a dire che i fondi sono andati persi, ma questo non è vero. Dovrebbe invece spiegare alla città perché non ha ancora presentato al Consiglio Comunale una delibera relativa alle sole somme ancora da spendere, circa 30.000 euro per Sport e Turismo, così come richiesto dai consiglieri il 28 maggio scorso.

Per i fondi già utilizzati il discorso è diverso. Si tratta di somme spese illegittimamente e senza trasparenza, senza avviso pubblico. Non si può chiedere ai Consiglieri, specie a quelli di opposizione, di avallare scelte politiche tanto discutibili. Non è certo un caso che tutte le altre variazioni di bilancio (per un tolate di 160.000 euro circa) siano state approvate e questa no.

Sul punto, sarebbe stato auspicabile un intervento del Sindaco che invece si è dimostrato, ancora una volta, incapace di mediare e di affrontare la crisi politica interna alla sua maggioranza. È questa crisi che di fatto paralizza l’azione amministrativa ormai da anni”.