Barcellona, oggi pomeriggio a Calderà la raccolta firme contro l’autonomia differenziata

È stata organizzata oggi pomeriggio in Piazza delle Ancore a Calderà una raccolta firme per il referendum contro la recente istituzione dell’autonomia differenziata.

L’incontro è stato istituito dal Comitato locale, formato da varie associazioni, formazione politiche e sindacati del territorio, nato proprio per portare avanti la richiesta di un referendum contro la recente legge approvata il 26 Giugno in Parlamento.

Nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le richieste di referendum in molti territori di tutta Italia e la legge ha ricevuto aspre critiche soprattutto nelle regioni del Sud. La mossa del Parlamento è stata infatti contestata perché favorirebbe le regioni del Nord a scapito di quelle meridionali.

La preoccupazione maggiore di chi sta promuovendo il referendum è quello di una divisione del paese, soprattutto a livello economico, rallentando la sua crescita e mettendo in discussione alcuni principi base come i contratti collettivi nazionali per il lavoro.

L’autonomia differenziata impoverirebbe anche la sanità e l’istruzione pubblica, con un rischio di privatizzazione, che ne metterebbe a rischio l’esistenza come servizio pubblico. Diventerebbe anche un freno allo sviluppo in tutti gli ambiti, tra commercio, cultura, infrastrutture e metterebbe in gioco il futuro economico di molte regioni.

Le proteste in tutta Italia si continuano, intanto, a moltiplicare ed anche a Barcellona sarà istituito un banco firma in questa giornata dalle ore 18 alle ore 21 in Piazza della Ancore. Tutte le associazioni invitano quindi ad una numerosa e convinta partecipazione da parte della cittadinanza barcellonese.