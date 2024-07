Incidente mortale prima dello svincolo A20 di Milazzo: deceduto un 47enne di Catania, ferito il conducente del mezzo

Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 14 prima dello svincolo autostradale di Milazzo, in direzione Messina. Il conducente di una Mercedes Classe B, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente in modo autonomo, sbattendo violentemente contro il guard-rail. Nell’impatto ha avuto la peggio il passeggero, un 47enne di Catania, che ha perso la vita. Per estrarre il conducente dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili dei fuoco. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso a Messina.

Il traffico è stato interrotto nel tratto di Barcellona e Milazzo per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso del 118 ed poi stato riaperto su una sola corsia.