Proseguono i lavori nel monastero dei Basiliani: una commissione di esperti sarà chiamata a programmare il futuro museo

L’amministrazione comunale ha incontrato i tecnici delle ditta Scancarello, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del complesso monastico di Basiliani.

Al confronto erano presenti per l’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme all’assessore Salvatore Coppolino, al rup ingegner Alessandro Sapienza e all’architetto Baldo, che hanno fatto il punto della situazione dei lavori che l’impresa Scancarello sta realizzando e che saranno ultimati nel settembre 2025.

Calabrò ha verificato alcune scelte tecniche rilevanti per la realizzazione dell’intervento che coerentemente a quanto previsto dal programma elettorale comporterà la destinazione museale del sito. Per questo motivo, nei prossimi giorni si procederà con la delibera sindacale a definire la destinazione d’uso dell’opera, con la nomina di un gruppo esperti a titolo gratuito che avranno il compito di programmare le strategie per la realizzazione di un futuro museo. Di questa commissione dovrebbe far parte Andrea De Pasquale, direttore generale del Ministero della Cultura e sovrintendente dell’Archivio centrale delle Stato, insieme ai rappresentanti della maggiori associazioni culturali attive sul territorio barcellonese.