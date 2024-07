Premio d’Arte “Trinacria Circolare” al museo Epicentro per l’artista Giuditta R

Il 28 Luglio alle 19.30 al Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto avrà luogo un evento dedicato al “Premio Trinacria Circolare”, creato da Nino Abbate. L’artista che verrà premiata è Giuditta R, messinese affermatasi sulla scena internazionale con mostre in Danimarca, Germania, Italia, Francia, Lituania, Spagna, America, Messico, Austria, Ungheria e Grecia. Il premio è assegnato annualmente a personaggi storici della cultura siciliana.

Giuditta R accanto al suo quadro “The cave 2”

I fondatori del Museo Epicentro, Nino Abbate e Salva Mostaccio, ringraziano l’artista Giuditta R, sia per la sua presenza che per la sua donazione alla collezione del Museo, invitando i cittadini barcellonesi e non solo alla consegna del Premio, ricordando come si tratti di un momento che può interessare tutto il tessuto sociale.