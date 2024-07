L’ex Colonia di via Cicerata torna a risplendere dopo anni di abbandono, grazie all’impegno di un gruppo di giovani imprenditori barcellonesi

E’ stata una serata indimenticabile quella dell’inaugurazione dell’ex Colonia di Barcellona trasformata in un luogo di incontro: musica, vista Eolie, prelibatezze di ogni genere. Ogni cosa è al suo posto nel luogo in cui fino a ieri, ogni cosa non lo era.

All’ex Colonia di via Cicerata di Barcellona Pozzo di Gotto questa notte si è verificato un ‘miracolo’: ciò che fino a pochi istanti fa era una discarica a cielo aperto, oggi si rivela nelle sue migliori potenzialità: una terrazza in riva al mare, con vista Eolie, in cui piatti di pesce, pizze e musica si intersecano in un mosaico difficile da comporre, ma perfettamente intellegibile da chi ama godere di ciò che è bello.

Da oggi la Colonia e i suoi servizi sono usufruibili ogni giorno. Presto verrà rilasciato il calendario degli eventi. 24live anticipa in esclusiva che sabato 27 luglio è prevista l’esibizione di “Oratio” e il 2 agosto quella dei “Tropea”, finalisti all’ultima edizione di X-Factor.