Formazione Pronto Intervento per gli Animatori del Grest a cura dei Volontari della Croce Rossa

La sede del Centro Sociale della Parrocchia di Sant’Antonio Abate, ieri 23 luglio 2024, ha ospitato un incontro con gli animatori del Grest, che hanno avuto modo di conoscere il pronto intervento e le tecniche di primo soccorso.

Durante la giornata, gli animatori, grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana, guidato dal presidente Giuseppe Puliafito, hanno appreso le competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi durante le attività estive. I volontari della Croce Rossa hanno illustrato le procedure per la rianimazione cardiopolmonare (RCP), la gestione delle vie aeree e il trattamento delle ferite.

Attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni, gli animatori e i ragazzi hanno avuto modo di mettere in pratica quanto appreso, acquisendo sicurezza e prontezza nell’intervento. La formazione ha incluso anche nozioni su come mantenere la calma in situazioni di stress e coordinare i soccorsi in attesa dell’arrivo di personale medico qualificato.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, specialmente nei bambini, rafforzando la collaborazione tra la Croce Rossa e la comunità parrocchiale e fornendo agli animatori del Grest strumenti indispensabili per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi durante le attività estive.