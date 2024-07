Il Ministero dell’Ambiente sblocca i fondi del Pnrr per la bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

Nel giorno in cui la commissione parlamentare sulle ecomafie ha effettuato una visita presso la discarica di contrada Zuppa, si è svolto un proficuo incontro al Ministero dell’ambiente sulla questione relativa alla messa in sicurezza della stessa discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

Al vertice, organizzato su impulso del Deputato Tommaso Calderone, hanno preso parte, oltre al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, anche Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta insieme ai colleghi di Furnari, Felice Germanò e Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano. Presenti anche il Presidente della Srr Musca e il direttore generale Mondello, oltre al dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, dott. Vallone e al direttore generale del Mase, dottore Proietti.

I sindaci del territorio hanno ottenuto la possibilità di sbloccare la somma di 12 milioni di euro dal Pnrr. Si sta infatti lavorando con la partecipazione della Regione Siciliana per lo sblocco delle somme.

‘L’incontro – si legge in una nota – rappresenta un importante passo in avanti per la messa in sicurezza definitiva della discarica. Un ringraziamento particolare all’onorevole Tommaso Calderone per avere organizzato un incontro di primissimo livello nell’interesse del territorio”.