Il Comitato delle Ancore si unisce all’appello delle associazioni sul blocco dei fondi destinati agli eventi dell’Estate Barcellonese

Un gruppo di imprenditori e commerciati che opera nelle frazione balneari di Barcellona si sono unite nel Comitato delle Ancora e si sono uniti all’appello delle associazioni nel chiedere che non vengano bloccati ulteriormente i fondi destinati agli eventi dell’estate barcellonese.

“Esprimiamo profonda preoccupazione per le conseguenze che le nostre attività imprenditoriali e commerciali subiranno e stanno già subendo, dopo quanto accaduto in merito al blocco di finanziamenti regionali che per Barcellona Pozzo di Gotto rappresentano ossigeno per centinaia di persone impegnate nel settore e nell’indotto. Un’intera stagione è stata messa fortemente a rischio per logiche partitiche, che non comprendiamo e che esulano dal reale interesse della collettività. Barcellona Pozzo di Gotto è una città che vive anche di turismo e pertanto privare gli esercenti, gli imprenditori, gli operatori del settore di finanziamenti destinati ad attività, iniziative, momenti di svago e di aggregazione equivale a mettere in ginocchio un intero comparto. Non possiamo che ringraziare l’assessore Angelita Pino, la cui attenzione alle esigenze del territorio ha fatto sì che la Regione stanziasse risorse importanti per le attività di promozione turistica. Nel contempo l’auspicio è che, superando steccati politici e individualismi, il consiglio comunale consenta la programmazione estiva e l’impiego dei fondi regionali indispensabili per proseguire un percorso di rilancio e di crescita che porta benefici a tutta la comunità. Si è perso fin troppo tempo per logiche incomprensibili ed i nostri timori è che l’intera stagione sia stata messa a repentaglio”.