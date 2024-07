Chiuso da stamattina lo svincolo di Boccetta per il ripristino della vecchia carreggiata: tutto pronto per l’apertura del viadotto Ritiro

Sarà una settimana infernale per chi deve raggiungere Messina dai comuni del versante tirrenico, per la chiusura da oggi e probabilmente fino a sabato della svincolo di Boccetta sull’autostrada A20 Messina – Palermo.

Una scelta inevitabile per consentire il ripristino della vecchia carreggiata, modificata per consentire gli ultimi lavori sul viadotto Ritiro, ormai prossimo all’apertura dopo un’attesa ultradecennale. Chi deve raggiungere il capoluogo, dalle 10 di oggi, dovrà utilizzare la prima uscita disponibile quella di Messina Centro, per poi tornare indietro verso Boccetta e la zona Nord della città dello Stretto.

L’apertura del viadotto Ritiro a 12 anni dall’inizio dei lavori è programmata entro la fine del mese di luglio, per alcuni giorni ancora dopo quella data sarà mantenuto l’ormai storica corsia unica all’altezza della galleria Telegrafo in direzione Messina per consentire il rifacimento del manto stradale e garantire la sicurezza per gli automobilisti in transito. Analogo intervento sarà effettuati in questa settimana di chiusura dell’uscita di Boccetta tra il bypass Baglio, attualmente utilizzato per raggiungere Messina dopo la galleria Telegrafo e la zona dello stesso svincolo di Boccetta.

I disagi per gli automobilisti diretti a Messina proseguiranno ancora per qualche settimana dopo l’apertura del viadotto Ritiro, ricordando che è ancora operativa la chiusura del transito notturno nel tratta tra Villafranca e Messina, in direzione del capoluogo per tutta la settimana fino al 25 luglio.