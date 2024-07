L’appello delle associazioni al consiglio comunale: “Non bloccate i fondi regionali destinati anche agli eventi estivi di Barcellona”

Un gruppo di associazioni che quotidianamente si impegnano per portare alto il nome della città del Longano, anche attraverso la realizzazione di iniziative, eventi e kermesse di primo piano, lanciano un appello e scrivono al Consiglio comunale dopo la bocciatura della delibera sulla variazione di bilancio che ha comportato di conseguenza il sostanziale “blocco” dei finanziamenti stanziati dalla Regione per eventi di promozione turistica e che, nello specifico, sarebbero stati destinati in parte alla programmazione del cartellone estivo.

“Senza entrare nel merito di scelte dettate esclusivamente da ragioni politiche – scrivono – dalle quali desideriamo restare totalmente fuori, quel voto contrario ha rappresentato un’offesa alle eccellenze ed ai tanti talenti barcellonesi che con tanti sacrifici si impegnano ogni giorno per la crescita in termini culturali della città, oltre che una scelta miope che danneggia l’intera economia. Il successo del cartellone estivo del 2023, con la città viva e gremita in ogni evento, era stato il risultato di sacrifici e di un lavoro di squadra che ci ha visti tutti insieme scommettere su proposte articolate, pensate per differenti fasce di pubblico. L’assessore Angelita Pino aveva tempestivamente predisposto una programmazione che anche quest’anno avrebbe potuto portare a Barcellona Pozzo di Gotto migliaia di persone, consolidando la città come meta attrattiva. Purtroppo alla sua passione e determinazione hanno fatto da contraltare beghe politiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse della città e che anzi umiliano la nostra professionalità e il nostro impegno. Di fronte a logiche paradossali facciamo appello al consiglio comunale affinché torni a mettere al primo posto la comunità e non le divisioni tra partiti e ci metta nelle condizioni di offrire alla cittadinanza eventi e momenti di aggregazione e di svago di grande richiamo”.

Il documento è stata firmato e condiviso dalle seguenti associazioni: