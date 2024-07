Barcellona, consegnati i lavori di pulizia delle saie e dei corsi d’acqua che attraversano la città

L’Amministrazione comunale di Barcellona, attraverso le risorse assegnate dalla Regione, prosegue un’importante attività di prevenzione con interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio.

Dopo la consegna dei lavori previsti sul torrente Longano e sul torrente Idria e Saia Bizzarro, sono stati avviati gli interventi di pulizia della saie e dei corsi d’acqua che attraversano la città. Il riscontro del recente passato ha infatti evidenziato come siano state proprio le saie a creare i maggiori disagi in caso di piogge abbondanti, con allagamenti in diversi quartieri di Barcellona. La manutenzione straordinaria interesserà il torrente San Giacomo e le seguenti saie: saia Pantano, saia dell’Acquacalda, saia Oreto, saia Cappuccini, saia Ceraolo-Garrisi, saia D’Agrì, saia Zigari, saia Cairoli e Risi. A coordinare gli interventi della ditta esecutrice l’ “impresa geometra Rosario Antonio Fresta”, sarà il direttore dei lavori geometra Giuseppe Gitto.

“L’attività di manutenzione straordinaria di torrenti e saie – affermano soddisfatti il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Giuseppe Benvegna – è indispensabile in un territorio come quello di Barcellona Pozzo di Gotto esposto a rischi. Per questo non vogliamo farci trovare impreparati e stiamo agendo tempestivamente, tenendo in considerazione le piogge autunnali ed anticipando anche i tempi di intervento richiesti dell’autorità di bacino. La tutela del territorio passa dalla messa in sicurezza e dal costante monitoraggio degli interventi, a tutela della cittadinanza”.