La Polizia Locale, guidata dal comandante Orazio Milone, ha eseguito un’ordinanza del sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, con cui viene disposto il sequestro e la bonifica di alcune abitazioni della frazione di Vigliatore, abbandonate e trasformate in discarica o in bivacco per i senza tetto.

L’attività è stata condotta con il supporto degli operai del comune termense.