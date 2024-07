L’assessore all’ambiente Nicola Barbera, dopo la segnalazione del lettore di 24live sulle condizioni di degrado in cui si trovava la via I^ Salita del Carmine per le presenza di rifiuti di ogni tipo, si è attivato con la ditta Dusty, che già nel pomeriggio ha provveduto alla pulizia della micro-discarica presenta sul margine della strada.