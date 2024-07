Lo stilista barcellonese Claudio Cutugno ha disegnato l’abito sfoggiato a Wimbledon dalla principessa Kate Middleton

E’ stato disegnato dallo stilista barcellonese Claudio Cutugno l’abito indossato dalla principessa Kate Middleton per la premiazione di Wimbledon. Dopo l’annuncio della malattia avvenuto ad inizio 2024, si tratta della seconda uscita ufficiale della principessa del Galles, in occasione della quale è apparsa elegantissima e raggiante.

Kate, che è stata accolta dai presenti con un lungo e caloroso applauso, ha indossato un abito midi con maniche ad aletta viola brillante, scivolato, tagliato in vita e caratterizzato da un elegante drappeggio nella parte superiore. Il vestito è di Safiyaa, un brand sostenibile dai tagli eleganti, ma moderni.

A disegnarlo, come preannunciato, è stato lo stilista barcellonese Claudio Cutugno, che, con il suo stile raffinato e semplice, ha contribuito a rendere impeccabile la figura della principessa che, dopo mesi di lunga malattia, è apparsa determinata a voler riprendere in mano la sua vita.

Vincitore del concorso #Next Generation 2015, Claudio Cutugno è rientrato tra gli stilisti del domani già ventiduenne, aprendo con una sua collezione la Milano Moda Donna Fashion Week 2015. La sua creatività, però, era già stata apprezzata alla fine dei suoi studi allo IED Moda Milano, quando la sua tesi di laurea è stata pubblicata in tutti i paesi in cui esiste un istituto di formazione IED, essendo stata insignita della prestigiosa menzione d’onore accademica.

Un ennesimo successo per il giovane barcellonese, che ormai da anni dimostra di possedere eccezionale talento e grande creatività per poter scrivere pagine rilevanti della storia internazionale della moda.

Vi riproponiamo l’intervista rilasciata a 24live da Claudio Cutugno