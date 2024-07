Grande partecipazione per il Trofeo Città di Terme Vigliatore in memoria di Gianluca Quartodecimo

Una manifestazione all’insegna dello sport, del divertimento, della solidarietà, quello organizzato dall’Asd Duilia Barcellona in sinergia con l’Associazione Vivere a Colori “Gianluca Quartodecimo”, con la Pro Loco di Terme Vigliatore e l’Amministrazione Comunale, patrocinato dalla FIDAL Messina e sostenuto dalle attività imprenditoriali termensi e non solo. Questo è stato il successo più grande che ha visto gareggiare numerosi atleti, provenienti da tutta la Sicilia per percorrere un circuito lineare molto apprezzato, ospitato dalla cittadina di Terme Vigliatore.

Non è mancato il momento dedicato alla lotta al bullismo con RAGUEL di Filippo

Molto soddisfatti gli organizzatori, in particolare l’Assessore Davide Abbate ed Emanuele Torre, pronti a creare un appuntamento annuale e a far rivivere tutto ai piccoli atleti e agli amatori.

A primeggiare è ancora Filippo Saverio Amasi, primo classificato assoluto per gli uomini e Nadiya Sukharina, prima classificata per le donne.

La scelta di gareggiare nel tardo pomeriggio non ha risparmiato gli atleti dalle alte temperature, i quali hanno apprezzato molto il percorso e si sono detti “divertiti dalla gara”.

24live, media partner dell’evento, ha seguito da vicino la manifestazione. Di seguito, il link della diretta alla partenza e all’arrivo del primo classificato.

LA PARTENZA e IL TRAGUARDO

Quindi, le foto e il video resoconto con le interviste ai protagonisti.