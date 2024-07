Un incidente stradale tra due automobili si è verificato stamattina all’incrocio tra via Marconi e via Ugo Sant’Onofrio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sono state coinvolte un suv BWV e una Opel Corsa. Il violento impatto, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze d’ordine, ha danneggiato le due auto, ma per fortuna ha provocato un ferito lieve al braccio e uno contuso. Sul posto per i soccorsi è intervenuta un’ambulanza del 118.