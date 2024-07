Patti comics, un successo annunciato

Oltre 1.500 presenze nell’arco delle due giornate per questa prima edizione del Patti Comics tenutasi lo scorso il 22 e 23 giugno al parco Robinson di Patti.

La manifestazione ha avuto un’ottima risonanza attirando centinaia di appassionati da tutta la Sicilia e addirittura da altre parti d’Italia.

Molto attesi, nella giornata di sabato 22 giugno, sono stati gli ospiti, in particolare Marco Merrino, youtuber, gamer e content creator, e Leonardo Graziano, attore e doppiatore, voce italiana di Sheldon Cooper di Big Bang Theory e Naruto Uzumaki nell’omonima serie.

A chiusura il fantastico live anime-rock della band Silver Vibes.

Domenica 23 giugno, invece, l’attenzione è stata focalizzata sul cosplay contest, che ha contato ben 26 esibizioni.

Grande successo riscontrato dall’area giochi e dall’area Comics, con numerosi artisti che hanno realizzato un emozionante omaggio ad Akira Toriyama (in ordine di realizzazione: Valentina Perrone, Eleonora Raxanne Calì, Giuseppe Orlando, Requiem, Arhyanex, Carmelo Chillè, Giuliana La Malfa, Maurizio Gemelli, Michela De Domenico, Lelio Bonaccorso, Aurelio Mazzara e Salvo Di Marco co-direttore Scuola del Fumetto di Palermo).

Molto interessante, infine, l’incontro con l’autore messinese Lelio Bonaccorso, che ha parlato di Storia e del suo amore per Messina, presentando la recente graphic novel “Vento di Libertà” (pubblicata da Tunuè), coadiuvato da Mario Benenati (presidente dell’Associazione Fumettomania Factory APS, di Barcellona P.G.) e da Teodoro Cafarelli (titolare della Libreria Capitolo 18 di Patti), quest’ultimo lo ha fortemente voluto per questa prima edizione di Patti Comics.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento compresi i ristoratori dell’area food, gli espositori e gli artisti presenti, ed infine un grazie ai tanti volontari che, con il loro aiuto, hanno determinato il buon risultato della manifestazione.

A fine settembre, si ricomincerà a lavorare alla prossima edizione. Appuntamento all’anno prossimo!