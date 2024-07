Milazzo: buona la prima per E20Mylae24, si continua oggi e domani

“Buona la prima” è l’espressione perfetta per descrivere la serata di apertura di E20Mylae24, che ieri sera, venerdì 12 luglio, ha registrato una notevole affluenza di visitatori

La giornata inaugurale, aperta dalla giornalista e conduttrice di Food Network Giusi Battaglia, è iniziata nel pomeriggio con il convegno “IL MARCHIO D’IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E L’INNOVAZIONE DELL’AZIENDA” presso il Duomo Antico del Castello di Milazzo. Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona P.G., dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., in collaborazione con la Camera di Commercio di Messina, Si.Camera e il Comune di Milazzo, il convegno ha esplorato la stretta relazione tra brand, design, beni culturali e prodotti enogastronomici del made in Italy e del made in Sicily. L’incontro ha sottolineato l’importanza di un’identità creativa e di un marchio efficace per la valorizzazione e il riconoscimento dei prodotti e servizi sul mercato.

Tra i relatori, la dott.ssa Marilina Labia di Si.Camera, in collegamento da Roma, ha illustrato l’importanza della registrazione del marchio per la competitività aziendale, descrivendo le agevolazioni disponibili. La dott.ssa Elisa Munafò, moderatrice del convegno, ha spiegato l’iter di registrazione del marchio, includendo modalità, tempi e costi. Il dott. Giuseppe Saporita ha evidenziato i benefici fiscali legati alla registrazione del marchio, mentre il prof. Livio Scaffidi Runchella ha trattato gli aspetti legali a livello nazionale, europeo e internazionale. Il sindaco Pippo Midili ha condiviso l’esperienza del Comune di Milazzo nel percorso di registrazione del marchio della città mamertina. La dott.ssa Paola Sabella, segretaria generale della Camera di Commercio di Messina, ha chiuso i lavori, impegnandosi a rendere la registrazione del marchio più accessibile e a promuovere il valore aggiunto che un marchio registrato può offrire alle imprese.

Presso le Benedettine, si è svolta una Masterclass verticale dei “vini di Planeta dell’Etna a Capo Milazzo”, organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier. L’incontro è stato condotto da Pietro Caravello, proprietario dell’enoteca La Cantina del Sommelier e docente FIS, e da Giacomo Parisi, anch’egli docente della Fondazione. Non sono mancati gli interventi in video collegamento dell’enologa di Planeta Patricia Thot e di Costante Planeta che hanno arricchito la masterclass di dettagli. La serata, introdotta da Giusy Isgrò, docente e curatrice dell’evento, ha aperto i lavori in una sala gremita di partecipanti.

Il taglio del nastro è stato affidato a Giusi Battaglia, al sindaco Pippo Midili e all’amministratore delegato di E20Divini, Verdiana Venuto, che hanno ufficialmente inaugurato l’area del Mastio, dedicata alle oltre 90 aziende partecipanti. Questo evento enogastronomico, tra i più significativi della stagione estiva nella provincia di Messina, torna al Castello dopo un anno di pausa, con la promessa di diventare un appuntamento fisso a sostegno del territorio e delle realtà imprenditoriali locali. La Battaglia durante la serata, ha sottolineato l’importanza di tali manifestazioni per la promozione del territorio, esprimendo la speranza che un giorno la Sicilia possa vivere delle sue risorse culturali e gastronomiche.

“Credo che manifestazioni di questo tipo siano fondamentali e importanti – ha dichiarato la Battaglia – Fare rete, fare squadra e trovare tante aziende insieme per un obiettivo comune è utile per far conoscere le meraviglie del nostro territorio. Meraviglie che ci permetterebbero di vivere solo di questo. Chissà se un giorno la Sicilia potrà vivere solo delle proprie risorse sia culturali che gastronomiche!”.

Ed’ proprio sull’importanza di fare rete, che si basato il convegno “I mercati di prossimità: rinnovo del rito della collettività”, organizzato da Slow Food Peloritani Tirrenici, che ha preso il via dopo il taglio del nastro . Nell’ambito della programmazione nazionale verso Terra Madre 2024, l’incontro ha affrontato temi legati alla preservazione della cultura del buon cibo e delle lavorazioni tradizionali, nonché l’importanza del fare rete per raggiungere obiettivi comuni. Tra i partecipanti: l’assessore comunale Angelo Maimone, Mario Sfameni, presidente del GAL del Tirreno, Paolo Guarnaccia, docente all’Università di Catania, Giovanni Pagano, presidente dell’associazione Consumatori Consapevoli Siciliani, e Antonia Teatino, membro del direttivo di Slow Food Sicilia. Pippo La Rosa, presidente della Condotta Slow Food Peloritani Tirrenici, ha coordinato gli interventi. Obiettivo dell’incontro è stato avviare un tavolo di confronto per sviluppare una strategia di un sistema agro-alimentare locale basato sulla creazione di un biodistretto, con l’intento di promuovere e vendere i prodotti locali attraverso un hub dedicato.

Il successo della serata di apertura di E20Mylae24 promette altre due serata ricche di novità e curiosità a partire da oggi, sabato 13 luglio.

Il PROGRAMMA:

SABATO 13 LUGLIO 2024

BENEDETTINE ORE 18,00 | 20,00

Masterclass AIS – “Viaggio attorno alla Doc Mamertino” .

MASTIO ORE 20,30 | 24,00

20,30 Convegno Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici sulla Pasticceria

Milazzese storica e moderna a confronto. Presentazione del libro “Dolci e dolcieri a

Milazzo” scritto da Antonio Patti e Massimo Tricamo.

Riconoscimento a 2 pasticceri storici Milazzesi Tindaro Sergente e Nuccio Nastasi e confronto con la nuova pasticceria moderna con la presentazione della torta al Mamertino di Roberta Caruso finalista di Bake off Italia. Intervento di Lillo Freni, noto pasticcere Messinese, membro dell’Associazione Duciezio.

Ore 22,00 RICONOSCIMENTO CITTA’ MAMERTINA premiazioni per il settore

wine;

Ore 22,30 esibizione a cura di “La Mucca Dance”;

Degustazioni a cura di Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici, Cuoca per Natura, Fertile,

Villa Bacco, Totù, Lumaca Sicula e dolci a cura di Sikè e Cautela; Cocktail Bar a cura di

Vermouth e Vinili;

Istallazioni Artistiche a cura di Anna Parisi PARISART;

Istallazione Caleidoscopio a cura di ILLUSIONVILLE;

Istallazione AMP con i Visori per immergersi nel nostro meraviglioso mare;

Intrattenimento Musicale con “Flesh for Fantasy.

DOMENICA 14 LUGLIO 2024

MASTIO ORE 20,30 | 24,00

Ore 20,30 Laboratorio sugli Oli del Territorio a cura di Slow Food Condotta

Peloritani Tirrenici.

Ore 21,30 RICONOSCIMENTO CITTA’ MAMERTINA premiazioni per gli sponsor e

le collaborazioni.

Degustazioni a cura di SLOW FOOD Condotta Peloritani Tirrenici, Cuoca per Natura,

Fertile,Villa Bacco, Totù, Lumaca Sicula e dolci a cura di Sikè e Cautela; Cocktail Bar a

cura di Vermouth e Vinili;

Istallazioni Artistiche a cura di Anna Parisi PARIS’ART;

Istallazione Caleidoscopio a cura di ILLUSIONVILLE;

Istallazione AMP con i Visori per immergersi nel nostro meraviglioso mare;

Intrattenimento Musicale con dj Frank Bonarrigo e Pinays;

Ore 22,30 Lello Analfino Acoustic Dreams;

A seguire continua la musica con dj Frank Bonarrigo e Pinays.