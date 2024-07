Ottimi riscontri per il Primary English Test del British Council all’IC Capuana di Barcellona

Sono stati ottimi i riscontri per il livello di competenza delle linguistica da parte degli studenti dell’IC Capuana di Barcellona, che hanno affrontato il nuovo Primary English Test

del British Council.

L’istituto, guidato dalla dirigente Carmela Pino, ha avviato da anni un percorso finalizzato ad incentivare il possesso di una certificazione linguistica fin dall’inizio del percorso di formazione scolastica.

“L’IC Capuana – sottolinea la dirigente segue e promuove da decenni i progetti che hanno lo scopo di valorizzare il possesso di certificazioni linguistiche di lingua inglese e francese. Prevedere esami che valutino le quattro abilità, Speaking & Listening, Listening e Reading Writing, ndr – è senza dubbio un’offerta che il nostro Istituto ha sempre soddisfatto. La novità di quest’anno, curata dalla professoressa Paola Floramo, che ha seguito circa 50 alunni in questo percorso, è stata la preparazione al Primary English Test del British Council”.

L’istituto barcellonese è l’unico in Sicilia, e uno dei pochissimi in Italia, che ha aperto la strada ad un test di ultima generazione che si avvale dei più recenti progressi nel machine learning per garantire risultati accurati e affidabili.

“Il test – continua la prof.ssa Carmela Pino – risulta essere uno strumento di valutazione inclusivo, sicuro e rapido, adatto alle esigenze degli studenti di oggi. Il Primary English Test è adattivo, il che significa che si adegua alle capacità individuali di ogni studente. Questo garantisce una valutazione personalizzata che offre agli studenti la migliore opportunità di successo. L’esperienza d’esame immersiva e coinvolgente, con narrazioni accattivanti e animazioni sotto forma di video gioco, ha mantenuto gli studenti motivati incoraggiandoli a dare il meglio di sé”.

Il Primary English Test ha valutato tutte e quattro le competenze linguistiche chiave (ascolto, lettura, parlato e scrittura), fornendo risultati dopo mezz’ora dallo svolgimento e gli studenti si sono attestati per la maggioranza tra un livello A2 a B1, con grande soddisfazione dell’insegnate e delle famiglie, che hanno seguito la docente in questo nuovo percorso.