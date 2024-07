Nuova esplosione sullo Stromboli, consigliata la mascherina sull’isola: Oliveri, Furnari e Falcone segnalano l’allerta rossa

Il violento fenomeno di parossismo registrato oggi sul vulcano Stromboli ha spinto la Protezione civile regionale a disporre l’allerta rossa non solo per le Isole Eolie, ma anche per la costa tirrenica, dove non si esclude la possibilità di un maremoto.

Ai residenti e turisti delle isole è stato impedito di raggiungere la zona sommitale del vulcano e, se si è all’aperto, di proteggersi bocca, naso e occhi dalla cenere e di cercare riparo all’interno di un edificio.

Foto dalla Nave Diciotti delle 14.14

I comuni di Oliveri, Falcone e Furnari hanno pubblicato una nota con disposizione dell’allerta rosa per l’attività eruttiva del Vulcano Stromboli, con un rischio elevato di maremoto. Si richiede così massima attenzione in caso di terremoto, un insolito ritiro del mare o rapido innalzamento del livello del mare, una grande onda estesa su tutto l’orizzonte o un rumore cupo e crescente dal mare (come un treno o un aereo a bassa quota). In questo caso occorre allontanarsi dalla zona costiera, spostandosi verso l’entroterra.