Barcellona, l’automobilista accusato dell’omicidio stradale di Davide Cutropia ha ammesso le sue responsabilità: confermati i domiciliari

L’automobilista di 49 anni che si trovava alla guida della Fiat Panda che ha travolto la Vespa guidata da Davide Cutrupia, provocandone la morte, ha risposto alle domande del giudice Giuseppe Caristia del tribunale di Barcellona, ammettendo la sue responsabilità e mostrando un sincero pentimento per il dolore provocato ai familiari del 42enne che ha perso la vita nell’incidente di martedì sera in via Milite Ignoto. I test alcolemici hanno confermato un tasso di 1,5 g/l a fronte di un limite consentito di 0,8 g/l per l’imputazione di omicidio stradale.

Il giudice ha disposto la conferma degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per l’indagato, difeso dell’avvocato Gaetano Pino. L’automobilista resterà ai domiciliari fino alla conclusione dell’inchieste, considerato che il suo legale non ricorrerà al tribunale del Riesame per l’attenuazione della misura cautelare.