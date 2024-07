Barcellona Basket, ufficializzato l’arrivo del play argentino Peral Solana: altri colpi sono annunciati nei prossimi giorni

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 ha ufficializzato l’ingaggio del play argentino Juan Francisco Peral Solana, classe 2005 di 179 cm, a conferma delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

Juan Peral proviene dal club argentino del Regatas Corrientes, nel quale era aggregato alla prima squadra partecipante alla Serie A2 argentina e alla squadra Under 22. Ha inoltre vestito la casacca della nazionale argentina con le formazioni Under 16 e Under 17.

La società barcellonese ha inoltre confermato nel ruolo di assistente coach Giuseppe Costantino, che ricoprirà anche l’incarico di Responsabile del settore Minibasket dell’Orsa Basket Barcellona nella prossima stagione sportiva 2024/2025.

I dirigenti giallorossi non si fermano e, secondo fonti attendibili, sono pronti ad chiudere il colpo anche sotto le plance, il pivot di 202 Eugenio Cortese, reduce dall’esperienza al Sala Consilina, e poi a completare il roster con un altro play ed una guardia.