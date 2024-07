Il sindaco di Mazzarrà Carmelo Pietrafitta: “Un vergognoso, assurdo silenzio assordante da parte della Regione Siciliana”

L’ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea continua a bruciare con l’incendio che cova sotto la montagna di rifiuti. In questa situazione il sindaco della città dei vivai, Carmelo Pietrafitta, denuncia l’assurdo silenzio assordante da parte della Regione Siciliana.

“Nei giorni scorsi – scrive in una nota – abbiamo appreso che il governo regionale ha trovato 13 milioni di euro con fondi Poc da destinare all’impianto della frazione secca di rifiuti gestito da Kalat ambiente a Grammichele. Tre anni fa era stato danneggiato da un incendio e l’iniziativa è cosa buona e giusta per una pronta ripresa dell’attività dell’impianto e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ma non è tutto! Adesso una nuova finanziaria regionale è pronta a distribuire ben 180 milioni di euro ai Comuni Siciliani, ma la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea è ancora fuori dai radar. Tutto è così ingiusto, tutto è così strano. Tutto è così folle e nessuno dice nulla. Possibile che non si riesca, in questo mare magnum di fondi a reperire nulla per la situazione di emergenza dell’ex discarica di Mazzarrà?”

“Lo scorso 27 maggio, mentre tanti comuni esultavano per la pioggia di euro provenienti dai Fondi FSC, io lanciavo l’allarme perché questo sito era stato letteralmente dimenticato. Tra tutti quei miliardi di euro distribuiti, non si sono reperiti i “soli” 23 milioni di euro necessari per la messa in sicurezza della discarica in Contrada Zuppà. Alla voce “Ambiente e risorse naturali” sono stati previsti 250 interventi per un importo di circa 4.8 miliardi, di cui circa un miliardo nel campo dei rifiuti. Sarebbe bastato lo 0,5% del totale. Evidentemente il diritto alla salute della cittadinanza del comprensorio e la salvaguardia ambientale non sono temi popolari al punto da attirare i finanziamenti necessari per disinnescare una bomba ecologica. Mentre per l’emergenza Stromboli si firma lo stato di mobilitazione nazionale, a Mazzarrà si rischia di morire nel più assoluto silenzio generale”.

“Possibile – continua Pietrafitta – che nessuno si accorga dell’emergenza che vive un intero territorio costretto a respirare veleni dallo scorso 25 giugno? Possibile che al Presidente Schifani non sia arrivata notizia del devastante incendio che ha colpito l’ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea? Io non lo credo. Io non voglio credere che il Presidente Schifani non abbia a cuore, o non abbia interesse, a tutelare questa porzione di territorio. Io credo che il Governo Regionale debba vergognarsi per la sua totale assenza in un momento così delicato per le comunità di un intero comprensorio che ha ospitato per anni una discarica che ha servito l’intera Sicilia. E certo, finché è servita tutto bene. Adesso l’interesse è finito e quindi… il problema rimane solo dei comuni che gravitano intorno ad essa. Io credo che il Governo Regionale debba quantomeno chiedere scusa, anche se ciò non basta ed è palesemente insufficiente per la risoluzione del problema, per non essersi fatto vedere nemmeno una sola volta non dico in discarica, ma almeno nelle sedi istituzionali. Invece, non un atto, non un gesto concreto. Non una sola parola. Non ci accontentiamo più delle semplici dichiarazioni di intenti e delle buone intenzioni, di cui ad oggi non c’è comunque nemmeno l’ombra. Non ci accontentiamo nemmeno di quegli interventi tampone che lasciano comunque aperta la questione, non risolvono le criticità e continuano a lasciare pendente una spada di Damocle sulla testa delle persone. Non ci servono più le belle parole. Servono i fatti. Servono soluzioni concrete per tutelare persone e ambiente”.