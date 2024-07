Cambio di guardia alla guida della comunità della Fma di Barcellona: suor Maria Anzaldi succede a suor Carla Emilio

Cambio di guardia alla guida della comunità della Figlie di Maria Ausiliatrice di Barcellona P.G.

Dopo il triennio di nomina, ad agosto, lascia la comunità la superiora generale suor Carla Emilio, che in questo periodo ha profuso il suo impegno nella comunità FMA e nel territorio di Barcellona PG a favore dei giovani che frequentano la Casa della Fanciulla. A lei è arrivato il grazie di tutta la comunità educante con cui ha lavorato in generoso servizio profuso a favore dei ragazzi più poveri.

La Superiora Regionale ha così nominato per il prossimo trienni suor Maria Anzaldi, come animatrice e guida di tutta la comunità educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Barcellona P.G. nell’anno in cui cade il 125° anniversario della presenza a Barcellona delle Figlie di Maria Ausiliatrice al servizio in particolare dei minori, attraverso l’accoglienza presso la comunità alloggio, l’accoglienza in oratorio, la programmazione di progetti a favore dei ragazzi della città del Longano.