Barcellona, finanziati oltre 3 milioni per interventi di messa in sicurezza del territorio

La Protezione civile regionale ha inviato al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò la lettera con cui si comunica il finanziamento per oltre 3 milioni di euro di sette progetti di messa in sicurezza del territorio.

Si tratta nel dettaglio dei seguenti interventi, che si uniscono al finanziamento ottenuto di recente in sinergia con l’Autorità di Bacino per mettere in sicurezza i corsi d’acqua:

1) saia Pantano tombinatura nei pressi del museo Cassata E. 427.000

2) strada interpoderale via Limina E. 122.000.

3) Saia Zigari E. 183.000.

4) ricostruzione del muro d’argine del Longano via del mare (danneggiato nel 2011) E. 122.000

5) risagomatura torrenti longano e idria E.344.000

6)ripristino impianti acquedotto comunale E. 671.000

7) sistemazione idraulica Saia Santa Venera e Saia due mulini E.1.220.000.

Il sindaco Calabrò non nasconde la sua soddisfazione soprattutto per l’intervento di ripristino del muro d’argine lungo la via del Mare, danneggiato dall’alluvione del 2011, e così commento sul suo profilo social: “Il lavoro faticoso, silenzioso per mettere in sicurezza la mia Città comincia a produrre i risultati”.