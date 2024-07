Eruzione sullo Stromboli, non si ferma la colata sulla Sciara del Fuoco: piano d’allerta anche sulla costa tirrenica in caso di necessità di evacuazione

E’ ripresa la colata lavica sulla Sciara del fuoco di Stromboli, che aveva rallentato la sua corsa nelle prime ore della giornata. Nella tarda mattinata il personale INGV, che hanno effettuando un costante monitoraggio dell’evoluzione dell’evento, ha osservato la ripresa dell’attività effusiva dalla bocca precedentemente posta a 510 m sopra il livello del mare e la quota della bocca si è attualmente abbassata a 485 m, con il fronte della colata che è a circa 200 metri. Preoccupano anche i distacchi di blocchi dal fronte lavico che, rotolando verso la linea di costa, raggiungono il mare sottostante.

Permane l’allerta rossa sull’isola di Stromboli, ma anche nelle altre isole e nei comuni della riviera tirrenica l’attenzione è massima per il rischio di possibili onde anomale provocate dalla caduta della lava in mare. A Barcellona Pozzo di Gotto, così come su tutti i comuni della costa tirrenica, sono state predisposte tutte le procedure per l’eventuale necessità di evacuare l’isola di Stromboli, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

Nel corso di una riunione della Commissione di emergenza che ha suggerito di valutare, in particolare, l’opportunità di disciplinare l’accesso alle spiagge più prossime alla Sciara del Fuoco e con limitata capacità di rapida evacuazione in caso di allarme tsunami segnalato dalle sirene. Sono stati rafforzareti anche i presidi di vigilanza per garantire il rispetto delle disposizioni e per una capillare diffusione delle informazione alla popolazione.

In risposta all’attuale emergenza vulcanica sull’isola di Stromboli, i Vigili del Fuoco stanno utilizzando anche il Geoportale VVF per un monitoraggio cartografico avanzato. Grazie a una WebMap Application denominata “Asset – Emergenza Vulcanica Stromboli” e al supporto dei dati satellitari, sono in grado di garantire una sorveglianza continua e dettagliata dell’evento in corso, così da poter intervenire con tempestività e precisione per la sicurezza della popolazione e la protezione del territorio.