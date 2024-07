La Nuova Igea Virtus chiude l’accordo con l’attaccante Sebastiano Aperi, una seconda punta con il vizio del gol

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sul mercato per completare le rosa in vista del raduno del prossimo 18 luglio allo stadio D’Alcontres Barone.

Nella mattinata di oggi è stato sottoscritto l’accordo con l’attaccante Sebastiano Aperi, catanese, classe 1992, che ha concluso la stagione scorsa con la maglia del Desenzano in serie D. Si tratta di un attaccante duttile, che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. Lui stesso si definisce una seconda punta, che rende al meglio in appoggio ad una punta centrale.

Aperi è cresciuto nel Trecastagni in provincia di Catania, ha esordito in prima squadra in Eccellenza, dove in due stagioni (2009-2011) ha giocato 42 gare e messo a segno 16 gol. Si è quindi trasferito nel biennio 2011-2013 al Palazzolo dove ha giocato due stagioni in Serie D (42 presenze, 9 gol) e in quella successiva ha indossato la maglia del Martina, con cui ha fatto l’esordio in Serie C in un campionato dove ha messo in curriculum 20 presenze e 3 gol. La sua carriera è proseguita sempre tra Serie D e Serie C con Padova, Nardò, Altovicentino, Gozzano, Cuneo, Trento, San Donà, Feltre e Troina. Nel campionato 2021-2022 ha vissuto la sua migliore stagione a Vado, dove ha realizzato 16 reti in 33 presenze, mentre nel 2022-23 ha disputato il campionato di serie D con la Sanremese, giocando ad altissimo livello con 14 reti in 37 presenze.

“Torna in Sicilia – afferma Aperi – dopo aver vissuto diverse esperienze al Nord, dopo il calcio non è vissuto con la stessa passione della nostra terra. Quando mi è stata proposta l’opportunità di vestire la gloriosa maglia della Nuova Igea Virtus non ci ho pensato un attimo ed ho accettato. Conosco bene la storia della squadra giallorossa ed è un onore far parte di questo progetto. Proveremo a fare il meglio che regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, ma, senza far promesse, adesso l’unica cosa che ci tengo a sottolineare che suderò sempre la maglia della Nuova Igea Virtus, insieme a tutti i miei compagni”.

La società giallorossa è adesso impegnata a definire alcune conferme (Triolo, Di Cristina, Trovato e probabilmente anche Catanzaro), ma anche alcuni nuovi arrivi in tutti i settori del campo.