Barcellona, avviati i lavori per la messa in sicurezza del tratto di Statale 113 prima del torrente Patrì

Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del tratto di strada statale 113 nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, che conduce al bivio per la frazione di Portosalvo ed al ponte Termini, sul torrente Patrì.

La ditta a cui è stato assegnato l’intervento finanziato dalla Regione con un importo complessivo di un milione di euro, ha iniziato lo sbancamento del primo tratto di pendio, soggetto alla caduta di frane ad ogni acquazzone più abbondante. Sarà realizzato un muro in cemento armato con una struttura palificata, per circa 500 metri, comprendo la zona più soggetto agli smottamenti che spesso hanno bloccato il transito su una strada di vitale importanza per i collegamenti tra Barcellona ed i comuni del comprensorio, a partire da Terme Vigliatore. L’intervento dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, in contemporanea con consegna del ponte Termini oggetto di un intervento di ristrutturazione gestito dall’Anas, proprietaria della struttura.

Al consegna era presente anche il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per la sicurezza dei cittadini e ha ricordato come nei prossimi mesi saranno avviati altri due interventi nella frazione di Portosalvo, duramente colpita dall’alluvione dell’agosto 2022.

Ecco il servizio curato dal direttore Giuseppe Puliafito.