Barcellona Basket, prende forma il roster della formazione giallorossa: in arrivo il play argentino Solana

Il Barcellona Basket accelera il passo sul mercato per completare il roster giallorosso da affidare allo staff tecnico guidato da coach Pippo Biondo.

Ufficializzato l’arrivo di Federico Manfrè e conferme di Marangon e Gojkovic, la dirigenza sta per chiudere l’accordo con il play argentino Juan Peral Solana, proveniente da una società del massimo campionato albiceleste, dove era aggregato come under 23 e disputava il campionato di serie B argentina.

L’attività della società barcellonese è poi concentrata nella trattativa con un lungo di categoria di serie B interregionale e per due esterni, un play ed una guardia, di serie B nazionale. In settimana dovrebbe arrivar anche l’annuncio dell’acquisto di un’ala-pivot comunitario, che ha chiuso campionato lo scorso anno in Italia a oltre 20 di media.