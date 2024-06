L’ass. Paolo Vive plaude all’operazione antidroga che ha portato all’arresto di oltre 100 persone

L’associazione “Contro tutte le mafie Paolo Vive”, con un comunicato del presidente Tindaro Di Pasquale, plaude dall’attività antidroga, condotta dalla Dda di Messina e dei Carabinieri del Comando Provinciale, che ha portato all’arreso di oltre 100 persone.

“Con grande soddisfazione accogliamo la notizia dell’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina, che ha portato all’arresto di oltre 100 persone, molte delle quali residenti a Barcellona Pozzo di Gotto. Questo brillante risultato è frutto dell’incessante e straordinario lavoro svolto dagli inquirenti, che meritano il nostro più sentito ringraziamento e apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nella lotta contro la criminalità organizzata. La nostra associazione, da sempre impegnata nel contrasto a tutte le forme di mafia, esprime preoccupazione per l’allarmante diffusione dell’uso di droghe tra i giovani. Questo fenomeno, che cresce di giorno in giorno, richiede interventi preventivi immediati e mirati, volti a sensibilizzare le nuove generazioni sui pericoli e le conseguenze devastanti delle sostanze stupefacenti.

È fondamentale che le istituzioni, le scuole, le famiglie e le associazioni come la nostra collaborino attivamente per creare una rete di sostegno e prevenzione efficace, in grado di sottrarre i giovani alle insidie della droga e della criminalità. Solo attraverso un impegno comune e una vigilanza costante potremo sperare di costruire un futuro migliore, libero dalle mafie e dalle dipendenze. Ringraziamo ancora una volta le forze dell’ordine per l’operazione svolta, e rinnoviamo il nostro impegno a fianco di tutti coloro che lottano quotidianamente per la legalità e la giustizia.