Barcellona Basket, presentata la campagna abbonamenti ed ufficializzato l’arrivo di Manfrè

Il Barcellona Basket 4.0. ha presentato ieri pomeriggio al PalAlberti la nuova campagna abbonamenti, ufficializzando anche l’arrivo dell’ala Federico Manfrè, in uscita dagli Svincolati Milazzo.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente giallorosso, Massimo Romano, ha posto l’attenzione sugli ottimi risultati che Barcellona ha raggiunto in termini soprattutto di partecipazione e pubblico nelle gare casalinghe. Anche nella prossima stagione il main sponsor giallorosso sarà l’azienda NextCasa Real Estate e la partnership tecnica con l’azienda S2 Sport.

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentata dall’Assessore allo Sport Roberto Molino, ha fatto riferimento al grande entusiasmo e partecipazione che si è vista alle partite interne del Barcellona nella passata stagione sportiva, lodando il progetto giallorosso anche per i risultati del settore giovanile.

Il segretario Andrea Sottile ha presentato ufficialmente la nuova campagna abbonamenti, con uno slogan scelto dagli appassionati della palla a spicchi barcellonese con un sondaggio organizzato sui rinnovati canali social del Longano: “Più Bella cosa non c’è”. L’abbonamento per il settore unico per la stagione regolare (11 partite casalinghe) costerà 65 euro, la tribuna numerata 120 euro mentre per gli under 14-18 sarà possibile sottoscrivere la tessera al prezzo di 15 euro. Il prezzo della singola gara invece sarà di 7 euro per il settore unico, 12 euro per quello numerato e per gli under 14-18 il prezzo del settore unico sarà 2 euro. Gli abbonamenti settore unico e numerato potranno essere sottoscritti presso l’Ottica Sottile e Calor Sistem, mentre alla Tabaccheria Viola e al Bar Longano potrà essere sottoscritto l’abbonamento settore unico. In più la società ha deciso che chi sottoscriverà l’abbonamento da giorno 1 luglio a giorno 31 luglio avrà uno sconto importante sull’abbonamento settore unico, che potrà essere acquistato al prezzo di 50 euro.

Il dirigente giallorosso inoltre ha dichiarato che Barcellona sta iniziando a intraprendere un discorso collaborativo insieme a un’altra realtà cittadina, la Nuova Igea Virtus, partecipante al campionato di calcio di Serie D e che sarà sviluppato e presentato nelle prossime settimane.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato ufficialmente il primo nuovo innesto del Barcellona Basket 4.0, l’ala piccola Federico Manfrè che ha firmato il contratto e ricevuto una maglietta e una sciarpa da parte della tifoseria giallorossa. Federico si è detto molto emozionato di essere a Barcellona e si è focalizzato sull’importanza di una giusta coesione tra squadra, allenatori e società.

Il DS Renzo Crisafulli ha parlato della costruzione del roster giallorosso, che dovrà essere formato da elementi validi che possano far divertire il pubblico barcellonese. Inoltre il dirigente ha voluto ringraziare tutti gli atleti che hanno vestito la maglia giallorossa nella scorsa stagione sportiva e che per vari motivi non faranno parte del roster nella prossima annata. È stato anche annunciato ufficialmente il ritorno di Benedetto Orti Tullo come speaker ufficiale del sodalizio del Longano, che con la sua voce ha raccontato e emozionato il pubblico giallorosso in tantissime partite.