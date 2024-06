Barcellona, guasto alla condotta fognaria: segnalati liquami sulla spiaggia alla foce del Longano e dell’Idria ed al troppo pieno di via Eolie

I residenti della zona balneare di Barcellona, tra Cicerata e Spinesante, hanno segnalato anche attraverso eloquenti riprese video, la presenza di liquami sulla spiaggia alla foce dei torrenti Idria e Longano ed all’altezza del troppo pieno di via Eolie, tra Spinesante e Cantoni.

Secondo quanto riferito dagli uffici comunali, ci sarebbe stato un guasto ad una pompa di sollevamento della rete fognaria, che ha provocato la fuoriuscita dei liquami, fino all’arenile barcellonese. La ditta incaricata della manutenzione è stata già sollecitata ad intervenire, ma a ridosso del fine settimana il rischio è che tutto venga rinviato a lunedì.

“Siamo preoccupati – afferma uno dei residenti – perchè il problema purtroppo si ripete ciclicamente. Abbiamo più volte chiesto l’intervento del Comune, ma da quanto riferito dai funzionari, servirebbe un’intervento da costi importanti per eliminare definitivamente il disagio per i bagnanti e per i residenti. La nostra richiesta è quindi quella di garantire un monitoraggio della condotta per velocizzare gli interventi in caso di guasto, così da limitare i disagi per i bagnanti”.