Il Rotary Club di Barcellona ha promosso l’incontro sul tema “Legalità…? Parliamone insieme”

Il progetto Rotary di educazione alla legalità è nato con l’obiettivo di far comprendere ai ai ragazzi delle classi IV e V degli Istituti Comprensivi di Barcellona che il loro compito futuro è il dovere civico nei confronti del prossimo e della comunità, poiché legalità non è soltanto lotta alla mafia e/o alla corruzione ma si esplica anche e soprattutto nell’operatività quotidiana e nel vivere comune.

L’invito ai ragazzi è stato rivolto dall’Avv. Corrado Rosina, Delegato per l’Area Peloritana la Commissione Area Legalità del Distretto 2110 Rotary, che ha distribuito un questionario anonimo a cui è stato chiesto di rispondere a 12 semplici domande atte a comprendere cosa significa per i giovani la legalità. Il questionario ha avuto, anche, uno scopo non visibile e non leggibile che è stato quello di catturare l’attenzione dei ragazzi invitandoli a leggere, riflettere, valutare ed esternare il proprio pensiero, almeno per qualche momento, lontani dai cellulari e dai social.

Le risposte sono state esaminate e valutate dal Dott. Antonino Pino, Sociologo e Presidente del Centro Studio Horus. Il questionario ha messo in evidenza che buona parte dei giovani ritiene che la legalità significhi non solo il rispetto delle regole ma anche degli altri e che le condotte illecite non sono giustificabili. I dati hanno mostrato comunque una certa ambiguità rispetto alla gestione delle ” regole” e delle ” norme” e proprio in virtù di questo il Dott. Pino ritiene opportuno che il questionario sia somministrato anche il prossimo anno, per più utili valutazioni.

Pregevoli gli interventi dei relatori, Avv. Candido Bonaventura, Presidente del Cons.Distr.di Disciplina Forense di Messina e Avv. Rita Ielasi, Vice Presidente nazionale di Cammino, che hanno impreziosito l’iniziativa fornendo, con i loro interventi, importanti spunti di riflessione sul tema.

Il convegno, che ha visto la partecipazione della Prof.ssa Lina Ricciardello, prima donna Governatore Rotary 2026/2027 del Distretto 2110 Sicilia-Malta, è stato sostenuto dall’Avv. Nino Ravidà Presidente del R.C. Barcellona P.G. ed è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. ai fini della formazione continua degli Avvocati.