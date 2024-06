Un’operazione antidroga che mette in luce come sia cambiato il mercato del narcotraffico in provincia di Messina

“Il mercato del narcotraffico è cambiato” – le parole di questa mattina del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dott. Antonio D’Amato, sono state scandite in maniera chiara e con assertività, quasi a dire che tutti siamo chiamati a vincere questa sfida: sconfiggere il narcotraffico.

Strategie nuove, supportate dalle nuove tecnologie e dai nuovi modi di vivere e di creare piazze virtuali; telefonini crittografati; luoghi fisici imbastiti come veri e propri “fortini” di difficile, se non impossibile, accesso; non solo cani sciolti, ma anche vere e proprie organizzazioni calate perfettamente nel mondo della globalizzazione in cui essere a Milano o a Messina, a Rosarno o a Milazzo, in Italia o in Olanda o in Spagna, ha un’importanza relativa ma serve solo a rafforzare l’entità del mercato: questo è lo scenario del nuovo narcotraffico, palesato questa mattina dalle Forze dell’Ordine e dalla Procura impegnata nella vasta operazione antidroga che ha portato a 112 arresti e oltre 4 milioni di beni sequestrati.

L’operazione

Si è trattata di un’operazione che ha visto impiegati 800 carabinieri per dare esecuzione, in Sicilia, Calabria, in altre località del territorio nazionale e in Spagna, a ordinanze di custodia cautelare nei confronti di oltre 110 persone (85 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 27 agli arresti domiciliari), di cui 4 a cura della Polizia Penitenziaria, emesse dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica.

Tra i destinatari delle misure cautelari, 16 sono già detenuti in carcere.

L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi è il risultato di tre distinte indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, a partire dal gennaio 2021, delle quali, una eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, le altre due dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Le articolate e complesse investigazioni hanno disvelato l’esistenza e l’ operatività di diverse organizzazioni criminali della città di Messina e del barcellonese, attive nel narcotraffico, con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all’estero. Cocaina, hashish e spice cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute sono le sostanze protagoniste delle indagini articolate e complesse che si sono strutturate, utilizzando i tradizionali strumenti delle intercettazioni, telefoniche e ambientali; di servizi di osservazione e pedinamento con arresti e sequestri di sostanze stupefacente; delle dichiarazioni di soggetti che hanno avviato la collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Gli elementi raccolti sono serviti a sgominare ben 4 organizzazioni criminali operanti nel 2020.

Quale immagine di Barcellona ci restituisce l’operazione antidroga di oggi?

La nostra Barcellona P.G. sempre al centro del mirino se si parla di droga, oggi, ci ha restituito dei giovani adulti dediti a questo tipo di attività illecita e ciò che è balzato agli occhi ci racconta di:

giovani ragazze impegnate nel narcotraffico a sostenere e supportare i partner e gli amici;

menti allenate alle strategie e impiegate in traffici malavitosi;

un mercato enorme del narcotraffico, dove vendere e comprare droga sembra essere l’ultimo trend;

la nostra città protagonista di due segmenti di questa maxi indagine;

le armi;

l’hashish dalla Spagna, poi stoccata e occultata in abitazioni;

un’autoconcessionaria utilizzata come base commerciale.

Cocaina, marijuana e hashish le droghe più gettonate in città per cui gli indagati avrebbero posto in essere un’intensa attività di spaccio, in modo sistematico, attraverso un’organizzazione criminale strutturata, dotata di armi, capace di introdurre della droga anche all’interno di una struttura carceraria. Non un solo sodalizio, ma anche un secondo dedito soltanto a quest’ultima attività: introdurre nel carcere di Barcellona P.G. telefoni cellulari e droga. Per questo, tra i destinatari della misura cautelare in carcere figurano anche un Agente della Polizia Penitenziaria e un infermiere dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Messina, all’epoca entrambi in servizio presso la citata Casa Circondariale.

A tutto questo, poi, si aggiunge il giro della droga sintetica, la spice, importata dall’Olanda. Un mercato avvalorato da disponibilità di armi e forza criminale, in grado di operare indisturbata e senza subire interferenze da altri sodalizi esistenti nel barcellonese.

Seppure sono state tre, le indagini sono inesorabilmente collegate da elementi di congiunzione: per il traffico di spice, infatti, il gruppo di Barcellona P.G. oltre a rifornire i pusher della zona, smerciava ad altri del capoluogo messinese.

Perche l’operazione di oggi merita il plauso della cittadinanza?

Barcellona P.G. è ormai macchiata di: omicidi di mafia, traffici illeciti di armi e droga e molti altri aspetti negativi che hanno intaccato la cittadinanza, coinvolgendo ahimè anche chi “è una brava persona“, chi vive in questo contesto e “non ne sa niente“, non per omertà ma perchè si fida, perchè non è a contatto e nemmeno a conoscenza di “certi giri“.

All’improvviso, però, una mattina d’estate scopre che il figlio, il nipote, l’amico “si è trovato in mezzo” perchè questa città, si sa, non ti offre quasi mai l’opportunità ma vuole e sceglie l’oscurità, perchè in questo barbaro dolore ci sguazza, perchè rimanere macchiata sembra essere l’unica opzione valida, sceglie di tenere alta quella brutta reputazione e di farlo per tramite dei suoi giovani, non giovanissimi, ma giovani adulti, coloro che hanno tempo e potenza per tracciare il futuro che vogliono e che invece hanno ideato e realizzato una strategia a regola d’arte, per riuscire a guadagnare “i soldi veri” e farsi dei “nuovi amici” e nel frattempo, magari, provare un po’ di quell’adrenalina sconosciuta che chi sopravvive all’oggi non ha mai provato.

No, non è un racconto crudo. Si tratta della realtà che non vogliamo vedere, di quello che oggi le Forze dell’Ordine e i Magistrati ci stanno urlando contro. In un contesto europeo in cui secondo l’Eu Drug Markets Review 2024, si sta osservando una crescente disponibilità di vari tipi di droghe, molte delle quali sono di qualità superiore, questa operazione antidroga cerca di fare la differenza.

Il rapporto appena citato e realizzato dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e da Europol evidenzia come questo fenomeno sia accompagnato da una maggiore efficienza nei sistemi di trasporto e da una “significativa resistenza alle crisi globali, all’instabilità e ai cambiamenti politici ed economici rilevanti“. Le indagini dell’operazione di cui parliamo, quindi, sono iniziate nel 2020, in epoca da pandemia, a piazze vuote e web ingolfato.

Questa situazione rappresenta anche una minaccia per le attività di prevenzione, perchè “la droga è dappertutto“.

L’operazione merita il plauso, ma merita anche la collaborazione da parte di tutti quelli che sentono che questo racconto non è la Barcellona che vogliamo, che vorrebbero vedere pullulare aziende della legalità ad ogni angolo, proprio perchè “noi barcellonesi” lo sappiamo bene cosa si attraversa e cosa si prova ad essere sporchi, perchè abbiamo bisogno di sentirci dire che almeno una volta in 50 anni siamo stati capaci di cambiare la mentalità. Vera utopia? Oggi forse un po’ lo è, oggi siamo impotenti davanti ai telefonini crittografati per non essere scoperti, davanti al traffico all’ingrosso perchè la strategia è la migliore mai escogitata, ma le istituzioni – agendo con fermezza e assertività – oggi ci danno un’arma in più: la consapevolezza.

Se si è consapevoli e si ha la volontà, niente può fermare un barcellonese in rinascita, tranne una flotta di barcellonesi che invece amano ancora essere arrestati per droga.