Barcellona ricorda domani il 68° anniversario del femminicidio di Graziella Recupero

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorderà domani 26 giugno il 68° anniversario dell’omicidio di Graziella Recupero, consumato nel 1956 dalla mano di un suo spasimante non ricambiato.

L’appuntamento per ricordare la triste vicenda, alla presenza del sindaco Pinuccio Calabrò e del presidente del consiglio Angelo Paride Pino in rappresentanza del civico consesso, è fissato alle 10,30 con la deposizione un omaggio floreale ai piedi della targa dedicata a Graziella Recupero, nel piazzale ubicato tra la Via Statale S. Antonino e la Via Medici.