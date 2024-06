Scappa dai domiciliari per andare dalla fidanzata: assolto giovane barcellonese

Era stato arrestato con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari un giovane barcellonese di 34 anni.

Nel corso di un controllo notturno effettuato dai Carabinieri presso l’abitazione del detenuto era stata infatti riscontrata la sua assenza. Giunto in casa dopo circa mezz’ora, l’imputato aveva raccontato ai militari di essersi allontanato da casa per recarsi dalla giovane fidanzata, che non vedeva da tanto tempo. In dibattimento il difensore ha sostenuto che il regime di detenzione domiciliare presso l’abitazione era stato applicato nell’ambito di un permesso premio, della durata di sette giorni, autorizzato dal magistrato di sorveglianza per uscire da carcere di Barcellona.

Per tale ragione l’allontanamento notturno dall’abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, è da considerarsi una semplice violazione del permesso premio che comporta la revoca del medesimo beneficio e non integra il reato di evasione.

Il Giudice accogliendo la tesi difensiva dell’avv. Gaetano Pino ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato .