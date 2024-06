Incidente mortale a Milazzo, all’alba ha perso la vita un 16enne di Pace del Mela

Un sedicenne di Pace del Mela, C.G., ha perso la vita stamattina a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla strada che collega la frazione di Archi con la zona della Raffineria di Milazzo.

Il giovane, intorno alle 6.30 del mattino, stava percorrendo la via Mangiavacca a bordo del suo scooter SH 125, ma per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada ed impattato un albero che si trova a margine della strada. Non è esclusa la presenza di un’automobile e su questo i poliziotti coordinati dalla dirigente Lara La Rosa, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Il sedicenne, studente dell’ITT Majorana di Milazzo, era diretto presso un locale milazzese, dove avrebbe svolto un lavoro stagionale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, nonostante il trasporto del 118 al vicino pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo, non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno potuto solo constatare il decesso dello sfortunato ragazzo.

Nella stesso tratto di strada. già in passato si sono registrati incidenti mortali simili, che hanno coinvolto centauri ed automobilisti, confermandone la pericolosità.