Barcellona: estorsione, tentata estorsione e lesioni, assolto Bisignano Francesco

Della vicenda ce ne eravamo già occupati nel marzo 2023: Francesco Bisignano era stato arrestato per estorsione, tentata estorsione e lesioni, a seguito di una denuncia proposta dalla sedicente vittima che aveva raccontato agli inquirenti di episodi maltrattanti, relativi ad un incarico per la costruzione di un magazzino agricolo poi revocato. Richiesta la restituzione dell’acconto per revoca dell’incarico, la persona offesa aveva negato la restituzione dei soldi fino ad essere stato aggredito dall’indagato che, con al forza, aveva ottenuto parte della somma.

Lo scorso venerdì, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lo ha assolto da tutti e tre i reati.

La vicenda giudiziaria

Dopo la revoca della misura cautelare per sopravvenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e per dubbia credibilità del denunciante, smentito allora soprattutto da una registrazione. Una versione dei fatti “contraddetta insanabilmente” dalla quantificazione del consenso che egli aveva indicato in euro duemila, come si evince da quella registrazione.

La Procura, il PM dott. Gorgone, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del riesame. Il Tribunale delle Libertà, però, conferma l’ordinanza del GIP di Barcellona e va oltre. In particolare, stabilisce che “l’appello non è meritevole di accoglimento, atteso che gli argomenti cui il giudice di prime cure è ricorso appaiono immuni da vizi di ordine logico e giuridico” e che la registrazione e le reticenze della persona offesa contribuiscono ad affermare la versione rappresentata dall’indagato risulta quindi “certamente apprezzabile”.

Il Tribunale del Riesame, quindi, rigetta l’appello del PM, senza aver bisogno di prendere in considerazione la corposa attività di investigazione difensiva a cura dell’avv. Sebastiano Campanella, difensore del Bisignano, con l’audizione di 7 testimoni che, a vario titolo, annichiliscono la credibilità della persona offesa. L’attività di indagine è stata poi effettuata anche dal PM, il quale ha deciso di sentire alcuni testimoni e la persona offesa per altre tre volte. Il tutto non è servito ad altro che al rinvio a giudizio. Lo scorso aprile, l’udienza preliminare con la scelta dell’abbreviato da parte dell’imputato e la costituzione di parte civile della persona offesa. Il GUP ha rinviato l’udienza allo scorso venerdì 21 giugno, durante la quale l’accusa ha avanzato richiesta di anni 5 e mesi 8 di reclusione con 8.000 euro di multa (già ridotti per la scelta del rito abbreviato).

La pronuncia

All’esito della camera di Consiglio il GUP ha assolto da tutti e tre i reati, in particolare dall’estorsione e dalla tentata estorsione “perchè il fatto non sussiste” e dalle lesioni “per non averlo commesso”. Totale inattendibilità della persona offesa, con versione dell’imputato avvalorata da plurimi riscontri e contegno dichiarativo del denunciato ondivago: questa la motivazione contestuale che ha portato alla pronuncia.

Il commento dell’Avvocato Sebastiano Campanella