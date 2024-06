Merì, la replica del sindaco sulla nomina di un’esperta alla promozione culturale: “Puntiamo a rilanciare la biblioteca comunale”

Il sindaco di Merì Filippo Bonansinga ha replicato con una nota pubblicato sulla pagine del Comune alle critiche mosse dal gruppo di opposizione Evoluzione civica sulla nomina di una esperta alla promozione culturale, destinata alla gestione della biblioteca comunale.

“Ci troviamo costretti – scrive il sindaco – a rispondere a strumentalizzazioni fuori luogo e insinuazioni che sono al limite della querela sulla scelta di nominare un’esperta alla biblioteca. Rispondiamo con fatti incontrovertibili che nessuno può smentire. La biblioteca comunale di Merì, allestita nel 2022, può rappresentare un fiore all’occhiello per il nostro comune. Può perché ancora non lo è, considerato che, dopo una partenza a spron battuto, ci si è fermati all’acquisto di libri di cucina. I due consiglieri del gruppo d’opposizione, che fanno riferimento all’ex assessore al ramo, dovrebbero conoscere le criticità, le problematiche e gli aspetti da migliorare della nostra biblioteca. Pur valorizzando costantemente le associazioni sul territorio, la professionalità di un’esperta del settore può giovare al coordinamento anche del supporto che le associazioni, come Pro Loco e Odv Pegaso, possono garantire alla nostra Biblioteca. Non basta l’impegno dei volontari, che sicuramente c’è e ci sarà, ma la funzione di un’esperta punta ad una riorganizzazione complessiva che tenda a coinvolgere i giovani in iniziative culturali di pregio. Cosa che non è stata fatta, in chiave Biblioteca, da chi se ne è occupato in precedenza. Le attività culturali verranno realizzate e punteranno al coinvolgimento di giovani e meno giovani e avranno una valenza inclusiva, a beneficio di persone con disabilità. Quanto a tutte le domande, retoriche, che ci vengono poste, vogliamo rassicurare che sarà fatto di tutto e di più per intercettare fondi e finanziamenti che possano fare al caso della nostra Biblioteca Comunale.”.

Il sindaco Bonansinga definisce una strumentalizzazione il fatto di tirare in ballo la gestione degli operatori Asacom a sostegno dagli alunni con disabilità o la questione della stabilizzazione dei lavoratori Asu. “Gli ex Assessori Alleruzzo e Arcoraci, ma anche il Consigliere Raffa, dovrebbero ben sapere che questo delicato settore dipende dal Distretto Socio Sanitario D28 che non ha fondi e il problema riguarda tutti i comuni. L’Assessore Alleruzzo, in particolare, dovrebbe sapere che una prima stima evidenzia come siano necessari ben 70 mila euro per il Comune di Merì per quanto concerne il comparto Asacom. Quindi tirare in ballo questo argomento, che peraltro sta a cuore a tante famiglie meriesi, è indecoroso. Così come l’ex Assessore Alleruzzo conosce a menadito l’impegno per efficientare i servizi comunali e quanto si stia lavorando per ex articolisti ed Asu. Quanto alle relazioni del primo esperto, invece, il lavoro svolto dallo stesso è evidente e sotto gli occhi di tutti. In data 27 dicembre 2023, abbiamo risposto ad un’interrogazione dell’opposizione, elogiando il grande e proficuo lavoro svolto dal dottor Giuseppe Nania, evidenziando che lo stesso relaziona ogni mese al primo cittadino circa il suo operato. Le relazioni di cui sopra sono tutte depositate agli atti. Ma i consiglieri Alleruzzo e Raffa o erano distratti o erano assenti e per questo avranno dimenticato”.