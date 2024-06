Abusivismo edilizio: cade l’accusa nei confronti di un cittadino di Terme Vigliatore

Il Tribunale di Barcellona P.G. ha, però, disatteso l’accusa stabilendo che il Cicciari si è limitato al “mero ripristino di un impianto di irrigazione – peraltro già esistente – nonchè nella mera collocazione di piante in vaso e di teli in plastica immediatamente amovibili“, attività “legittima” e non in contrasto con la P.A. per cui “non può dirsi integrata alcuna violazione delle previsioni dello strumento urbanistico, preposte alla salvaguardia del territorio sotto il profilo edilizio“.