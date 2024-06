Il Barcellona Basket lancia l’iniziativa “Scegli lo slogan” e il 28 giugno presenta la campagna abbonamenti

Il Barcellona Basket 4.0 ha convocato per il prossimo 28 giugno una conferenza stampa al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto con inizio alle ore 19:30, per presentare ufficialmente la campagna abbonamenti in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale 2024/2025.

Nel corso della serata sarà svelato lo slogan vincitore del contest organizzato in questi giorni sui canali social ufficiali, per scegliere la frase che sarà il motto della campagna abbonamenti giallorossa. Saranno inoltre annunciate tutte le iniziative promozionali per seguire dal vivo la prima squadra cestistica di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ecco il post dove poter scegliere il vostro slogan fino a domenica 23 giugno